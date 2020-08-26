نائب يوجه رسالة للحكومة بشأن التطبيع الاماراتي الصهيوني

2020/08/26 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص….

وجه عضو مجلس النواب، صباح الكربولي، اليوم الاربعاء، رسالة الى الحكومة العراقية بشأن التطبيع الاماراتي الصهيوني.

وقال الكربولي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة هي اللسان المعبر عن إرادة الشعب العراقي، وموقف الشعب العراقي لطالما كان صريحاً من التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي يجب على الحكومة أن تتخذ موقفا صريحا ازاء التعاون الصهيوني الامريكي الاماراتي”.

وأكد أن “ العراق لابد له من موقف رسمي ازاء هذا التطبيع، لأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب، وبالتالي يجب أن تعد الحكومة مقترحات لموقف العراق ازاء هذا التطبيع لنصرة القضية الفلسطينية بدعم من كل القوى السياسية “.

واعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الاسبوع الماضي ، قيام الامارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بانها خدمات انتخابية لفوز ترامب بالولاية الثانية لرئاسة الامريكية.



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