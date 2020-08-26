تخطيط وتنقيط الشوراع في كربلاء لتحقيق التباعد الاجتماعي في زيارة عاشوراء

2020/08/26 | 14:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية بلدية كربلاء، الأربعاء، عن مباشرتها بتنقيط وتخطيط الشوارع المؤدية الى مرقد الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) لتحقيق التباعد الاجتماعي في زيارة عاشوراء المرتقبة والايام التي تسبقها.وقال المعاون الفني لمدير البلدية محمد عجمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ان شعبة هندسة المرور بالتنسيق مع العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين وهيئة المواكب الحسينية قامت بتنقيط وتخطيط الشوارع من اجل تحقيق التباعد في احياء مراسم يوم عاشوراء وما يسبقها من ايام”.واضاف عجمي ان “عملية التخطيط شملت الشوارع المؤدية الى العتبتين المقدستين وما يحيط بها لتكون دلالات للمواكب الحسينية والمعزين في احياء عاشوراء والحد من انتشار فيروس كورونا”.



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