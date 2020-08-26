مهرجان سينمائي جَديد (مهرجان مونتريال السينمائي الدولي) للسينما المستقلة في كندا - سمير حنا خمورو

2020/08/26 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو اعلن في 10 اذار/ مارس 2020 عن تنظيم مهرجان سينمائي للافلام المستقلة، الروائية والوثائقية، والرسوم المتحركة، الطويلة والقصيرة.



يقول منظمو هذه التظاهرة السينمائية ان الهدف منها توفير مساحة للأفلام المستقلة للتألق.



واضاف مدير المهرجان جوناثان ويلموت برومفيلد Jonathan Wilmotte-Broomfield مهمتنا هي تقديم المواهب الجديدة وكذلك صانعي الأفلام المستقلين الذين لديهم العديد من الانشطة، ولكنهم لا يجدو ......





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