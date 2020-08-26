الكاظمي يدعو الوزراء الى لقاء نظرائهم في مصر والاردن

2020/08/26 | 14:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد دعـا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزراء الى اللقاء بنظرائهم في مصر والاردن، لتعزيز التعاون البيني.

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