2020/08/26 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/المركز الخبري الوطني- أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأربعاء، أن قرار منع دخول العجلات في السيطرات الخارجية لا يزال مستمراً، فيما أشارت إلى إجراءاتها بشأن تنقل الزائرين داخل المحافظة.وقال مدير إعلام القيادة العميد فاهم كريم الكريطي، في تصريح صحفي: إن “قرار خلية الأزمة بعدم تنقل العجلات بين المحافظات، لا يزال قائما”، لافتاً الى أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات كربلاء: لا يمكن منع أي زائر يقصد العتبات المقدسة في شهر محرم المركز الخبري الوطني.

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