رئيس الوزراء : ابعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية / موسع

2020/08/26 | 14:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان ابعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا ":.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم :" ان التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالاخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق ، هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول ".واضاف ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان التحديات كبيرة، ويجب ان ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح "، داعيا الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والاردن، لتعزيز التعاون البيني./ انتهى

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