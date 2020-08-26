الكاظمي : ابعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية

2020/08/26 | 14:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء :" ان ابعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا"./انتهى5

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