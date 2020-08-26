الكاظمي : الحكومة تسير بمنهج إبعاد العراق عن سياسة المحاور

2020/08/26 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة تسير بمنهج إبعاد العراق عن سياسة المحاور.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وبحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا".

وشدد الكاظمي على "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول"، داعيا "الوزراء الى اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني".

وتابع ان "التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".

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