2020/08/26 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/المركز الخبري الوطني- أفادت مديرية شؤون وأمن كركوك وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في المحافظة، اليوم الاربعاء، بإعتقال عصابة لبيع السبائك والمصوغات الذهبية بعملية نوعية.وقالت المديرية في بيانهناك تفاصيل اخرى بخصوص أمن كركوك: القبض على عصابة تتاجر بالسبائك والمصوغات الذهبية المزيفة في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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