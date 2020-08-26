الكاظمي : التحديات كبيرة ويجب ان ننجح ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح

2020/08/26 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، “ان التحديات كبيرة، ويجب ان ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح “، داعيا الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والاردن، لتعزيز التعاون البيني”.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، ” ان ابعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا “.

واوضح ان” التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالاخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق ، هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول “.

واضاف ” ان التحديات كبيرة، ويجب ان ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح “، داعيا الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والاردن، لتعزيز التعاون البيني.

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