2020/08/26 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أشاد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف بقرار القضاء العراقي الخاص بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال، وذلك بناءً على الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من أعضاء مجلس النواب ومن ضمنهم النائبة نصيف .وذكر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف :” ان هذا القرار يعد صفعة موجعة يتلقاها الفاسدون المتواطئون مع هذه الشركات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف: قرار إيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال صفعة موجعة يتلقاها الفاسدون المتواطئون مع هذه الشركات المركز الخبري الوطني.

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