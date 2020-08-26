إتلاف شحنة مواد في مطار بغداد

2020/08/26 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، إتلاف مواد محجوزة مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2020) إن فرقها "قامت بإتلاف مواد غذائية في منفذ مطار بغداد محجوزة من قبل المحجر الزراعي لمخالفتها الضوابط الاستيراد ومنع دخولها العراق".

وأضاف أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من ممثل هيئة المنافذ الحدودية والاستخبارات والكمرك المدني وشرطة الكمارك والمحجر الزراعي، حيث تجاوزت المواد مدتها القانونية"، مؤكداً أن "إتلافها تم وفق محضر أصولي من الجهات المختصة".

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