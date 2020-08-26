الفياض يسلم بشار رسالة من الكاظمي

2020/08/26 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في العاصمة السورية دمشق.



سلم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بشار الأسد تتناول قضايا مهمة.

وأكدت مصادر مطلعة، ان الفياض أجرى زيارة الى العاصمة السورية دمشق بطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسلم بشار رسالة تتضمن محاور مهمة تتناول مجمل العلاقات وسبل الانطلاق بمرحلة جديدة تعزز الأمن.

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