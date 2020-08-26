عاجل | مجلس الوزراء يعقد جلسته الإعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي

2020/08/26 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– مجلس الوزراء يعقد جلسته الإعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي .

– الكاظمي: يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور وهذا هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية وفيه مصلحة الشعب.

– الكاظمي يؤكد على التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق في علاقاته الدولية.

– الكاظمي: على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني.

– الكاظمي: التحديات كبيرة ويجب أن ننجح ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح.

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