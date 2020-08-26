عمليات كربلاء توضح بشأن دخول الزائرين الى المحافظة

2020/08/26 | 15:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة عمليات كربلاء، الأربعاء، استمرار العمل بقرار منع دخول العجلات في السيطرات الرئيسية الى المحافظة، مشيرة الى ان الطريق مفتوح امام الزائرين شرط عدم دخول مركباتهم.

وقال مدير إعلام القيادة العميد فاهم كريم الكريطي، في تصريح له اليوم (26 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "قرار خلية الأزمة بعدم تنقل العجلات بين المحافظات، لايزال قائما"، مبينا أن "العجلات القادمة من المحافظات ستتوقف في السيطرات الخارجية".

واشار الى "تهيئة عجلات لنقل الزائرين الى داخل المحافظة وكذلك بالنسبة للعودة"، مؤكدا أنه "لا يمكن منع أي زائر، يقصد العتبات المقدسة لاسيما في شهر محرم الحرام"، مشيرا إلى أن "الطريق باتجاه العتبات مفتوح أمام الزائرين بجميع الأوقات من دون دخول العجلات".

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