2020/08/26 | 15:12 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الاتجاه" تعرض مشاهد لعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية اليمنية تظهر تطهير منطقة بلاد قيفة في محافظة البيضاء من عصابات القاعدة وداعش

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