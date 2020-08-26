رئيس برشلونة الأسبق: عقد ميسي واضح ولا يمكنه الرحيل

2020/08/26 | 15:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة أين نيوزعلق خوان جاسبارت، الرئيس السابق لبرشلونة، على طلب ليونيل ميسي الرحيل عن البارسا هذا الصيف، من خلال تفعيل بند فسخ عقده من طرف واحد.وقال جاسبارت، في تصريحات لراديو "ماركا": "ميسي لا يمكنه الرحيل.يتعين عليه المغادرة في عام 2021 فقط".وأضاف: "لقد رأيت العقد وهو واضح للغاية.حيث أن البند انتهى في شهر يونيو/ حزيران، ولا يوجد مجال لإعادة تفعيله".وتابع: "أفضل أن يغادر ميسي النادي في العام المقبل مجانًا، على أن يرحل الآن بأقل من 700 مليون يورو".وواصل: "النادي الآن من لديه السلطة وليس اللاعب، وهذه ليست مسألة مال، لأن هناك عقدا موقعا وهذا كل شيء".وأكمل: "أحب ميسي كثيرا، لكني أحب برشلونة أكثر، لذا دعه يدفع الشرط الجزائي.إنهم سبق أن غدروا بي يوما ما وفعلوا ذلك مع فيجو، وأنا فعلت الأمر نفسه مع ريفالدو".واستطرد: "أتفهم أن هناك ضغوطا من الآخرين عليه كي يغادر، لكن إذا كنت رئيس برشلونة، فلن أتفاوض بشأن أي يورو".وأتم: "إذا غادر ميسي بمقابل أقل من الشرط الجزائي، سيكون الأمر أكثر إذلالًا من الهزيمة بنتيجة 8-2، كما لا ينبغي أن ينسى ليونيل أن الجماهير تحب برشلونة أكثر من أي لاعب".

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