2020/08/26 | 15:17 - المصدر: عين العراق

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البرلمان: أيّ اتفاق بين بغداد ودولة أخرى يجب تصويت النواب عليه

أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفايز، اليوم الاربعاء، أن أيّ اتفاق يبرم بين الحكومة العراقية وحكومة دولة أخرى يجب التصويت عليه داخل البرلمان لاعطائه الشرعية، مشيرا إلى أن الاتفاقية العراقية – الصينية "ذهبت مع الريح".

وقال الفايز إن "زيارة رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي إلى الصين برفقة وفد وزاري كبير والاتفاقات كلها ذهبت في مهب الريح بعد قدوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واعتبرت لاغية".

وأضاف أن "الاتفاقيات بين العراق وجميع الدول يجب ان يصوت عليها داخل البرلمان بحسب القانون ونظام الدولة العراقية".

وشدد على أن "تلتزم الحكومات بأن لا يتم الغاء أي اتفاق دولي بمجرد أن تأتي حكومة جديدة واحترام قرارات الحكومات القادمة، بمعني أن لا يأتي من يأتي بعد الكاظمي ليلغي ما تم الاتفاق عليه، دون المشاورة وأخذ رأي البرلمان ودراسة الامر، سيما أن تلك الالغاءات تسبب مشاكل دولية".

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