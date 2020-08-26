2020/08/26 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يقرر تعديل سقف التمويل السكني ضمن مبادرة (الواحد) تريليون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يقرر تعديل سقف التمويل السكني ضمن مبادرة (الواحد) تريليون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يقرر تعديل سقف التمويل السكني ضمن مبادرة (الواحد) تريليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).