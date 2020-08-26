يستمر 14 يوماً.. العراقيون امام عودة جديدة لموجات الحر الشديدة خلال الأيام المقبلة

2020/08/26 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الأربعاء، أن يشهد العراق موجة حارة خلال الأيام المقبلة، فيما أشار إلى أن الطقس سيشهد أرتفاعاً في معدلات الرطوبة السطحية.

وقال عطية، على صفحته بالفيسبوك، إن “التوقعات تشير الى أرتفاع مستمر لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتسجل أعلى من المعدلات العامة اليومية”، مبيناً أن “مدن وسط البلاد وشمالها ستتعرض اعتبارا من يوم السبت المقبل لموجة حر تستمر عدة أيام بسبب تمركز مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، أما مدن الجنوب فتأثير الموجة يكون أخف رغم ارتفاع درجات الحرارة فيها”.

وأضاف عطية، أن “التوقعات تشير أيضاً إلى سكون في سرعة الرياح السطحية وتحولها إلى جنوبية شرقية اعتباراً من يوم السبت ليلاً أو فجر الأحد في مدن جنوب ووسط والفرات الأوسط وشرق البلاد”.

وأشار عطية، إلى أن “مدن الجنوب وشرق البلاد ومنها مدينة البصرة ستتعرض لموجة من الرطوبة تبدأ يوم السبت مساءً وتستمر الرطوبة لنهاية الأسبوع المقبل على أقل تقدير، وستكون الأجواء مرهقة بسبب زيادة الرطوبة”.

وتابع، “التهويل المتداول على أن هذه الموجة ستكون شديدة أو مشابهة لموجة نهاية تموز الماضي هو كلام مبالغ به”، مؤكداً أن “ما يخص العراق هو أن درجات الحرارة ستكون فوق معدلاتها بعدة درجات والأجواء ستكون شديدة الحرارة”.

ولفت عطية، إلى أن “الكتلة الحارة ستتمركز وسط وشمال العراق وبلاد الشام وشرق أوروبا”، موضحاً أن “الارتفاع بدرجات الحرارة فوق المعدل سيستمر على الأقل لمدة (10- 14) يوماً”.

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