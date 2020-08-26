مناشدة الی الشعب العراقي بكل قومیاته‌ واطیافه‌ “شریحة من الکرد العراقیین”

2020/08/26 | 15:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادراكا منا لمجريات الظرف الراهن وتداعياته نتوجه الیكم بهذا الخطاب لمناشدتكم بما نراها لزاما علینا اتباعه‌ جمیعا في حال إجراء انتخابات مبكرة في العراق، ونری انه‌ من الأهمية بمكان الاخذ...أكمل القراءة ←

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