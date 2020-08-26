2020/08/26 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، اختناقات مرورية في اغلب المناطق والطرق إلى الكرادة والجادرية ومقترباتها وبعض المناطق الأخرى.

ونشرت الصفحة المحلية “ازدحام بغداد” على الفيسبوك، صوراً من شوارع ومناطق مختلفة من العاصمة تظهر تكدس العجلات في الشوارع والتقاطعات خصوصا في منطقة باب المعظم وشارع ابي نؤاس، فضلا عن منطقة الشعب وساحة حافظ القاضي. ?s=20

وتشهد اغلب الشوارع والمناطق الرئيسة في العاصمة بغداد في وقت الظهيرة حاليًا زحاما شديدا، على اعتبار أن هذه الأوقات تكون موعد انتهاء الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والأهلية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الزحامات المرورية تخنق بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الزحامات المرورية تخنق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).