لندن تطالب بـ

2020/08/26 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، إلى إجراء "تحقيق كامل وشفاف" في تسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني.

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