ماذا كان فحوى رسالة الكاظمي الى الرئيس السوري؟

2020/08/26 | 15:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض....

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