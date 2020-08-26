2020/08/26 | 15:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ ـ بغداد

شاركنا الخبر

قد يعجبك ايضاً !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. النزاهة تتهم النائب علي الصجري بتقديم وثائق مزورة وتطالب البرلمان برفع الحصانة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. النزاهة تتهم النائب علي الصجري بتقديم وثائق مزورة وتطالب البرلمان برفع الحصانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).