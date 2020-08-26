رئيس مجلس النواب: ندعم جميع الخطوات التي تسهم في ارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها

2020/08/26 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، على دعم مجلس النواب لجميع الخطوات والإجراءات التي تسهم في ارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم”، مبينا ان “اللقاء ناقش عمل الشبكة وخطة تطويرها، وضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية تمكنها من أداء دورها بشكل مستقل، بعيداً عن التأثيرات والضغوطات السياسية، وأن تكون وسيلةً إعلاميةً حرةً تمثل صوت الوطن والمواطن”.

واكد رئيس مجلس النواب، على “دعم مجلس النواب لجميع الخطوات والإجراءات التي تسهم في ارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها”.

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