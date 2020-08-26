العراق والاردن يبحثان التعاون في قطاع الاتصالات والتقنية

2020/08/26 | 15:29 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/بحث وزير الاتصالات اركان الشيباني مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الاردني مثنى الغرايبة ، التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاستفادة من التجربة الاردنية في تطبيق "التعلّم عن بعد" خلال جائحة كورونا.وحسب بيان صحفي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاردنية ، عقد الوزيران سلسلة من الاجتماعات عبر تقنية الاتصالات المرئية "عن بعد"، تناولت اطر التعاون في مضمار الاتصالات والانترنت، وتجربة الاردن في تطبيق مفهوم التعلم عن بعد، وتقنيات تخزين البيانات ومراكزها، وامن وحماية المعلومات ".واكد الوزير الاردني اهمية الاجتماعات التي تناولت اطر التعاون بين البلدين في قطاع خدمات الاتصالات، وامكانية التعاون لتوسعة نقل سعات الانترنت من الاردن للعراق، ومدى استفادة العراق من تجربة الاردن في تطبيق مفاهيم التعلم عن بعد ".



واوضح الوزير الغرايبة :" ان الاجتماعات تركزت على بحث توسعة نقل سعات الانترنت من الاردن للعراق مع توجه السوق العراقية لاستقبال خدمات الجيل الرابع خلال السنة القادمة، ما يحتاج الى تجهيز البنية التحتية هناك والتوسع بسعات الانترنت "، متوقعا نمو حاجة العراق للانترنت من 20 الى 30 مرة.



واشار الى :" ان شركات الاتصالات الرئيسة العاملة في المملكة ابدت استعدادها لنقل مزيد من سعات الانترنت للعراق، فيما اكد العراق اهتمامه بالتزود بهذه السعات من الشركات الاردنية "./انتهى

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