بالصور .. سيارة تابعة للبنك المركزي تحمل رواتب موظفي كركوك تتعرض الى حادث مروري

2020/08/26 | 15:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي ، كانت تحمل رواتب موظفي محافظة كركوك ، الى حادث مروري .فقد اصطدمت شاحنة كبيرة بسيارة البنك المركزي ، على طريق بغداد ـ كركوك./انتهى7

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