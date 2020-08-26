بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة للبحرين تناولت الاستقرار الإقليمي

2020/08/26 | 15:30 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في صورة من أرشيف رويترز.دبي (رويترز) - وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الإمارات يوم الأربعاء بعد زيارة للبحرين بحث خلالها الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج، في إطار جولة له بالشرق الأوسط.وقال بومبيو في البحرين مساء يوم الثلاثاء إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس آب.وكتب على تويتر بعد اجتماعه مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة يقول ”ناقشنا أهمية تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين لا سيما أهمية وحدة الخليج ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة“.وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إنهما تدعوان المزيد من الدول العربية إلى السير على خطى الإمارات.وتحدث وزير المخابرات الإسرائيلي عن البحرين بوصفها مرشحا محتملا لاتخاذ الخطوة.تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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