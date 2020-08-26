لبيع السبائك والمصوغات الذهبية .. القاء القبض على عصابة في كركوك

2020/08/26 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر البدري – كركوك

ألقت مديرية شؤون وأمن كركوك بقيادة العميد الحقوقي ( سنان جميل البياتي ) مدير شؤون وأمن المحافظة ، ومديرية جهاز المخابرات الوطني في كركوك وبأشراف قاضي تحقيق الشوون والامن في محافظه كركوك ، القبض على عصابة مهمه متكونه من خمسة أشخاص يقومون بالنصب والاحتيال في بيع سبائك الذهب والمصوغات الذهبية المزيفة بمحافظة كركوك ، بعد نصبِ كمينٍ لهم وإعتقالهم بعملية نوعية”.

ودعا مدير شؤون وأمن محافظة كركوك العميد الحقوقي ( سنان جميل البياتي ) في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” كافة المواطنين الذين تعرضوا لعمليات النصب والأحتيال بالحضورِ الى مقر مديريه الشوون والامن الوحده التحقيقية من أجل معرفة المتهمين وتشخيصهم “.

واضافت ” يكمن عملُ ونشاط العصابة التي أُلقي القبض عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين والموصل والسليمانية واربيل – حيثُ ستبقى مديرية شؤون وأمن كركوك وعلى رأسهم ( العميد الحقوقي سنان جميل البياتي ) اليد الضاربة والحامية والضرب بيدٍ من حديد لكل من تُسولُ لهُ نفسه العبثَ بأمن وسلامة المواطن في المحافظة “.

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