2020/08/26 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج العشرات من أهالي قضاء الفهود في ذي قار بتظاهرات غاضبة احتجاجا على تدري الوضع الخدمي ورفضا لتعيين قائممقام تابع للأحزاب السياسية.

ويظهر مقطع فيديو متداول احراق الإطارات وقطع الشوارع في القضاء رفضا لمحاولة القوى السياسية تعيين قائممقام لقضاء الفهود يتبع أحدى الكتل، مطالبين بتعيين شخصية كفوءة ليس عليها مؤشرات فساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب بقضاء الفهود في ذي قار رفضا لتعيين قائممقام تابع للأحزاب السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب بقضاء الفهود في ذي قار رفضا لتعيين قائممقام تابع للأحزاب السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).