إيران تستخدم مياهها الجوفية لتبقى الأنهار تتدفق على العراق

2020/08/26 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد شعب في المنطقة اكثر معرفة بحجم الحقد السعودي على العراق مثل الشعب العراقي نفسه، فكل الكوارث التي واجهها العراق منذ عقود، هي نتيجة هذا الحقد، ...

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