2020/08/26 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع مهم وموسع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم.وذكر النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي ان “تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، سيعقد اجتماع مهم وموسع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم، في العاصمة العراقية بغداد”.وأوضح الفتلاوي، ان “الاجتماع سيتناول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع مهم يضم الفتح والكاظمي مساء اليوم المركز الخبري الوطني.

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