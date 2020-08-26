دعوة نيابية للتحقيق في ملابسات عدم تنصيب مدير جديد لهيئة استثمار كركوك

2020/08/26 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية ، رئاستي مجلسي الوزراء والنواب الى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات عدم تنصيب مدير جديد لهيئة استثمار كركوك بالاصالة ، وبقاء المنصب قيد الادارة بالوكالة من قبل نائب مدير هيئة الاستثمار في المحافظة ،رغم انتهاء صلاحياته.واشارت عضو اللجنة النائبة ديلان غفور ، في بيان صحفي ، الى وجود ملفات فساد عديدة بشأن المدير الحالي بالوكالة وصدور امر قبض بحقه من قبل دائرة التحقيقات في هيئة نزاهة كركوك، مبينة ان " التحقيقات بينت وجود مماطلة متعمدة من قبل ادارة محافظة كركوك في ارسال المعاملات المتعلقة بالموضوع الى الهيئة الوطنية للاستثمار ".ودعت غفور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اصدار امر تكليف بمنصب مدير هيئة استثمار كركوك ، لكون الامر من اختصاصه حاليا بعد حل مجالس المحافظات ، مطالبة بالتحقيق في الموضوع لمعرفة الجهات المقصرة التي تتعمد عرقلة ذلك ./انتهى5

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