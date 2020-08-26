البنك المركزي يقرر تعديل سقف التمويل السكني

2020/08/26 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر البنك المركزي العراقي تعديل سقف التمويل السكني ضمن مبادرة الواحد تريليون ، العاملة بها المصارف المشاركة بهذه المبادرة ، وذلك تلبية للطلب المتزايد على التمويلات السكنية.واعلن البنك ان "سقف التمويل السكني اصبح (100) مليون دينار بدلا من (75) مليون دينار، كما تم تعديل مدة تسديد التمويل لتصبح (15) سنة بدلا من (10) سنوات".كما قرر البنك المركزي ان تكون طريقة احتساب معدل فائدة المصرف المشارك بهذا التمويل وفقا لطريقة (القسط المتناقص)، مع بقاء كل من العمولة الادارية الخاصة بالبنك المركزي البالغة (7) بالالف، وكذلك العمولة الادارية السنوية الخاصة بالشركة الضامنة البالغة (6) بالالف ، وذلك من اجل تخفيف عبء اقساط الفائدة على المواطن./انتهى5

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