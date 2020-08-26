الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان للخطوات المساهمة بارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي

2020/08/26 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، دعم البرلمان لجميع الخطوات المساهمة بارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم".

وأضاف، أن "اللقاء ناقش عمل الشبكة وخطة تطويرها، وضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية تمكنها من أداء دورها بشكل مستقل، بعيداً عن التأثيرات والضغوطات السياسية، وأن تكون وسيلةً إعلاميةً حرةً تمثل صوت الوطن والمواطن".

وأكد الحلبوسي، وفقا للبيان، دعم مجلس النواب لجميع الخطوات والإجراءات التي تسهم في ارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها".

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