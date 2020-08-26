برشلونة: نبذل أقصى جهد لحل أزمة ميسي.. وطلب رسمي لإقالة بارتوميو

2020/08/26 | 16:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أعلن رامون بلانيس السكرتير الفني لنادي برشلونة، أن الإدارة تعمل جاهدة لإقناع القائد ليونيل ميسي بالبقاء خلال الفترة المقبلة، بعدما طالب بالرحيل هذا الصيف.





وحضر بلانيس المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعب الجديد تريناكو، بدلا من الرئيس جوسيب بارتوميو الذي اكتفى بتوقيع العقود والتقط الصور التذكارية.

وقال بلانيس، خلال المؤتمر التقديمي لصفقة ترينكاو: "كانت هناك أنباء مهمة عن ميسي، ولكن ما نفكر فيه وقلناه عدة مرات هو أننا نفكر فيه كلاعب لبرشلونة".

وأضاف: "اليوم يصل ترينكاو، ونأمل أن يُحقق الانتصارات بجانب ميسي، وبرشلونة أعاد بناء نفسه مرات عديدة، وطوال تاريخه يعود بقوة، وفكرتنا هي القيام بذلك بوجود أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "بالنسبة لميسي يجب أن يحظى باحترام كبير نظرًا لتاريخه، ونحن لا نفكر في أي بند تعاقدي، وتعاقد ميسي وبرشلونة أعطى كليهما الكثير والكثير من البهجة للجماهير، ونحن في الداخل نعمل على إقناعه وإيجاد الحل الأفضل له وللنادي".

واستكمل: "نقوم بتدعيم الفريق بصفقات مثل بيدري وترينكاو لتحقيق الانتصارات، وكل الأندية تتجدد، ولا يوجد نزاع بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك".

وأردف: "لا يوجد أي انقسام داخل النادي بسبب ميسي، وأي شخص يفهم كرة القدم يريده أن يبقى هنا، للفوز مُجددًا، والنادي يعمل داخليًا في المشروع الجديد، وقال كومان إنه سيتحدث مع اللاعبين على انفراد وبدأ بالفعل في ذلك".

وزاد: "يجب أن نحترم كثيرًا اللاعبين الذين أعطوا لبرشلونة، وهذه لحظات صعبة، وأحيانًا تكون القرارات مؤلمة لكنها محادثات خاصة وداخلية".

وأوضح: "ميسي لم يُخبرنا بأنه لن يحضر للخضوع لاختبار الفيروس والمشاركة في التدريبات، لكن أي تواصل سيبقى بين الأطراف، ونبذل أقصى جهدنا لحل تلك الأزمة".

تقدم جوردي فاري، أحد الأسماء التي كانت تنوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في 2015 والذي سيخوض بالفعل انتخابات النادي المقبلة، بمذكرة لسحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل، في مكاتب النادي الكتالوني الأربعاء.

وأعلن فاري، الذي حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا، عن هذه الخطوة في تغريدة قال فيها إن "بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى.



لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات".

ويأتي إعلان المرشح بعد تأكيد قرار نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي بمغادرة النادي هذا الصيف.

وأعلن اتحاد "مانيفست بلاوجرانا"، الذي يرأسه مارك دوش، يوم الإثنين، عزمه تقديم مذكرة لسحب الثقة ضد بارتوميو إذا لم يقم هذا الأخير هو ومجلس إدارته يوم الجمعة باستدراك "وضع ميسي" واستقالوا "بطريقة فورية لإفساح المجال لتشكيل لجنة تدير النادي وتدعو إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن".

بالإضافة إلى ذلك، هناك منصة أخرى في محيط الابرسا "Més que una moci" (أكثر من مجرد حركة لسحب الثقة)، والتي تم تقديمها في 29 يوليو/تموز وتم تدشين صفحة (mocio2020.cat) لجمع الدعم "عبر الإنترنت" لتقديم المذكرة.

وسيحتاج فاري إلى جمع توقيعات 15%على الأقل من القائمة الانتخابية للنادي (في عام 2013 وافقت جمعية على زيادة النسبة المئوية من 5 إلى 15%) ، أي حوالي 16000، من أجل إنجاح مقترح سحب الثقة.



وهو شيء يصعب تحقيقه بدون مباريات في الكامب نو.

وفي حالة تجاوز فاري النسبة المطلوبة، سيتعين على النادي إجراء استفتاء سيدفع بإزالة مجلس الإدارة الحالي، فقط إذا أراد 66.6% على الأقل من الناخبين ذلك.

وأتم: "نعمل على جعل الفريق أفضل مما كان في الموسم الماضي، وهذه هي مهمة الأمانة الفنية، وتم انتقاد الأمناء الفنيين الآخرين في ذلك الوقت بسبب قراراتهم، وهذه مهمة غير مرغوب فيها، لكن النتائج تظهر بمرور الوقت".

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة: نبذل أقصى جهد لحل أزمة ميسي.. وطلب رسمي لإقالة بارتوميو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة: نبذل أقصى جهد لحل أزمة ميسي.. وطلب رسمي لإقالة بارتوميو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).