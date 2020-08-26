ملك البحرين لبومبيو : شراكة وثيقة تجمعنا بأميركا

2020/08/26 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأميركية والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى الأربعاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في […]

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