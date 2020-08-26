عدّاد الجائحة في العراق: حصيلة الإصابات تتجاوز 215 ألفاً.. وأكثر من 6600 ضحية


عدّاد الجائحة في العراق: حصيلة الإصابات تتجاوز 215 ألفاً.. وأكثر من 6600 ضحية
2020/08/26 | 16:10 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصصحة والبيئة، الاربعاء، عن تسجيل 3454 حالة شفاء و 3837 حالة اصابة جديدة بالاضافة الى 72 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اب 2020)، انه "تم فحص ( 20359) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 )"، موضحة انها "سجلت  هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   383

بغداد / الكرخ      210

مدينة الطب        80

النجف الأشرف    289

السليمانية           69  

أربيل                280                      

كربلاء             292

كركوك             257

ديالى               154

واسط              208          

البصرة             262

ميسان               167

بابل                 222 

الديوانية             115

ذي قار              210

الأنبار               63

المثنى               94    

نينوى                50

صلاح الدين         49              

   

وبشأن الأصابات الجديدة لهذا اليوم  بينت الوزارة انها سجلت 3837 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   442

بغداد الكرخ     225

مدينة الطب      148

النجف            110

السليمانية         109      

أربيل            264

دهوك             90              

كربلاء         335

كركوك        191 

ديالى          91

واسط         229

البصرة       320

ميسان        96

بابل           163

الديوانية      192  

ذي قار        270

الأنبار          85

المثنى          278

نينوى          150

صلاح الدين    49 

واكدت الوزارة تسجيل 72 حالة وفاة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب        1                  

السليمانية        6

   أربيل          8                 

كربلاء           9

كركوك         3

ديالى           2 

واسط           2

البصرة        8   

بابل            4

الديوانية        5

ذي قار         1

الأنبار          1 

المثنى          4         

نينوى           6 

           صلاح الدين      2

                

          

ونوهت الوزارة الى ان مجموع الشفاء بلغ:  157215 ( نسبة الشفاء 72.9%)                      

مؤكدة ان مجموع الأصابات :   215784                                              

اما الحالات الكلية تحت العلاج بينت الوزارة انها بلغت: 51901                                                        

وكشفت الوزارة عدد الراقدين في العناية المركزة والبالغى عددهم:  595                                           

وختمت الوزارة موقفها الوبائي لهذا اليوم بمجموع الوفيات، والتي بلغت   6668

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