اعلنت وزارة الصصحة والبيئة، الاربعاء، عن تسجيل 3454 حالة شفاء و 3837 حالة اصابة جديدة بالاضافة الى 72 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اب 2020)، انه "تم فحص ( 20359) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 )"، موضحة انها "سجلت هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 383
بغداد / الكرخ 210
مدينة الطب 80
النجف الأشرف 289
السليمانية 69
أربيل 280
كربلاء 292
كركوك 257
ديالى 154
واسط 208
البصرة 262
ميسان 167
بابل 222
الديوانية 115
ذي قار 210
الأنبار 63
المثنى 94
نينوى 50
صلاح الدين 49
وبشأن الأصابات الجديدة لهذا اليوم بينت الوزارة انها سجلت 3837 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 442
بغداد الكرخ 225
مدينة الطب 148
النجف 110
السليمانية 109
أربيل 264
دهوك 90
كربلاء 335
كركوك 191
ديالى 91
واسط 229
البصرة 320
ميسان 96
بابل 163
الديوانية 192
ذي قار 270
الأنبار 85
المثنى 278
نينوى 150
صلاح الدين 49
واكدت الوزارة تسجيل 72 حالة وفاة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
السليمانية 6
أربيل 8
كربلاء 9
كركوك 3
ديالى 2
واسط 2
البصرة 8
بابل 4
الديوانية 5
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 4
نينوى 6
صلاح الدين 2
ونوهت الوزارة الى ان مجموع الشفاء بلغ: 157215 ( نسبة الشفاء 72.9%)
مؤكدة ان مجموع الأصابات : 215784
اما الحالات الكلية تحت العلاج بينت الوزارة انها بلغت: 51901
وكشفت الوزارة عدد الراقدين في العناية المركزة والبالغى عددهم: 595
وختمت الوزارة موقفها الوبائي لهذا اليوم بمجموع الوفيات، والتي بلغت 6668
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد الجائحة في العراق: حصيلة الإصابات تتجاوز 215 ألفاً.. وأكثر من 6600 ضحية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدّاد الجائحة في العراق: حصيلة الإصابات تتجاوز 215 ألفاً.. وأكثر من 6600 ضحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).