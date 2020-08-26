عدّاد الجائحة في العراق: حصيلة الإصابات تتجاوز 215 ألفاً.. وأكثر من 6600 ضحية

2020/08/26 | 16:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصصحة والبيئة، الاربعاء، عن تسجيل 3454 حالة شفاء و 3837 حالة اصابة جديدة بالاضافة الى 72 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اب 2020)، انه "تم فحص ( 20359) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 )"، موضحة انها "سجلت هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 383

بغداد / الكرخ 210

مدينة الطب 80

النجف الأشرف 289

السليمانية 69

أربيل 280

كربلاء 292

كركوك 257

ديالى 154

واسط 208

البصرة 262

ميسان 167

بابل 222

الديوانية 115

ذي قار 210

الأنبار 63

المثنى 94

نينوى 50

صلاح الدين 49

وبشأن الأصابات الجديدة لهذا اليوم بينت الوزارة انها سجلت 3837 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 442

بغداد الكرخ 225

مدينة الطب 148

النجف 110

السليمانية 109

أربيل 264

دهوك 90

كربلاء 335

كركوك 191

ديالى 91

واسط 229

البصرة 320

ميسان 96

بابل 163

الديوانية 192

ذي قار 270

الأنبار 85

المثنى 278

نينوى 150

صلاح الدين 49

واكدت الوزارة تسجيل 72 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

السليمانية 6

أربيل 8

كربلاء 9

كركوك 3

ديالى 2

واسط 2

البصرة 8

بابل 4

الديوانية 5

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 6

صلاح الدين 2

ونوهت الوزارة الى ان مجموع الشفاء بلغ: 157215 ( نسبة الشفاء 72.9%)

مؤكدة ان مجموع الأصابات : 215784

اما الحالات الكلية تحت العلاج بينت الوزارة انها بلغت: 51901

وكشفت الوزارة عدد الراقدين في العناية المركزة والبالغى عددهم: 595

وختمت الوزارة موقفها الوبائي لهذا اليوم بمجموع الوفيات، والتي بلغت 6668

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