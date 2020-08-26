رايتس ووتش: الناشطون الذين اغتيلوا في البصرة كانوا يستعدون لخوض الانتخابات بكتلة مدنية

2020/08/26 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الناشطين الذين اغتيلوا مؤخرا في البصرة منتمين إلى مجموعة شبابية احتجاجية، كانت تستعد لدخول الانتخابات المقبلة بتكتل سياسي مدني.

ونشرت المنظمة تقريرا يحمل عنوانا باسم “استهداف مجموعة سياسية في البصرة”، رصدت فيه اغتيال متظاهرين اثنين وهما الناشط البارز تحسين الشحماني والناشطة الطبيبة رهام يعقوب فضلا عن إصابة أربعة من التجمع الشبابي ذاته والذي يطلق عليه “شباب البصرة المدني”.

حيث قالت إن هذه المجموعة أسسها متظاهرون شباب في عام الفين وأربعة عشر لتنظيم الاحتجاجات في المدينة، وقرروا مؤخرا تشكيل حزب سياسي جديد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحذرت المنظمة من تمادي الجماعات المسلحة في عملياتها ضد أعضاء المجتمع المدني، مضيفة أن الاستهداف المتجدد للمتظاهرين يبرز استمرار مناخ الإفلات من العقاب وجهود الجهات المسلحة لإسكات المعارضين.

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