العراق سادسا عالميا كأكبر منتج للنفط وخامس اكبر احتياطي في العالم

2020/08/26 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف موقع INN الاستثماري البريطاني ان العراق يحتل المرتبة السادسة عالميا كأكبر منتج للنفط اضافة الى انه صاحب خامس اكبر احتياطي للخام في العالم.وقال الموقع في تقرير له اليوم الاربعاء ان “العراق احتل المرتبة السادسة عالميا باكبر انتاج للنفط بالعالم خلال عام 2019 حيث بلغ انتاجه 4.700.000 مليون برميل يوميا”، مبينا ان “امريكا […]

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