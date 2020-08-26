خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء..الكاظمي يتحدث عن منهج العراق في المرحلة المقبلة

2020/08/26 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة تسير بمنهج إبعاد العراق عن سياسة المحاور، جاء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (26 اب 2020)، إن "إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا".

وشدد الكاظمي على ان "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول"، داعيا "الوزراء الى اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني".

وتابع ان "التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".

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