الصحة تسجل 3837 اصابة ووفاة 72 وتماثل 3454 حالة جديدة بـ”كورونا”

2020/08/26 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاربعاء ، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” تم فحص ( 20359) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 383بغداد / الكرخ 210مدينة الطب 80النجف الأشرف 289السليمانية 69أربيل 280كربلاء 292كركوك 257ديالى 154واسط 208البصرة 262ميسان 167بابل 222الديوانية 115ذي قار 210الأنبار 63المثنى 94نينوى 50صلاح الدين 49

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3837 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 442بغداد الكرخ 225مدينة الطب 148النجف 110السليمانية 109أربيل 264دهوك 90كربلاء 335كركوك 191ديالى 91واسط 229البصرة 320ميسان 96بابل 163الديوانية 192ذي قار 270الأنبار 85المثنى 278نينوى 150صلاح الدين 49

– الوفيات 72 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 4مدينة الطب 1السليمانية 6أربيل 8كربلاء 9كركوك 3ديالى 2واسط 2البصرة 8بابل 4الديوانية 5ذي قار 1الأنبار 1المثنى 4نينوى 6صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 157215 ( نسبة الشفاء 72.9 %)مجموع الأصابات : 215784الحالات الكلية تحت العلاج : 51901الراقدون في العناية المركزة: 595مجموع الوفيات: 6668

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