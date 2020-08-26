الحلبوسي لنبيل جاسم: ضرورة إصلاح شبكة الاعلام وابعادها عن الضغوطات السياسية

2020/08/26 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقت وكالة {أين نيوز} نسخة منه ان اللقاء "ناقش عمل الشبكة وخطة تطويرها، وضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية تمكنها من أداء دورها بشكل مستقل، بعيداً عن التأثيرات والضغوطات السياسية، وأن تكون وسيلةً إعلاميةً حرةً تمثل صوت الوطن والمواطن".وأكد الحلبوسي "دعم مجلس النواب لجميع الخطوات والإجراءات التي تسهم في ارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها".

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