الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 3837 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 3454 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 3837 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 3454 مصاباً
2020/08/26 | 16:15 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء (3454) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   383

بغداد / الكرخ      210

مدينة الطب        80

النجف الأشرف    289

السليمانية           69   

أربيل                280                       

كربلاء             292

كركوك             257

ديالى               154

واسط              208           

البصرة             262

ميسان               167

بابل                 222  

الديوانية             115 

ذي قار              210

الأنبار               63

المثنى               94     

نينوى                50 

صلاح الدين         49               

    

 

- الإصابات الجديدة: 3837 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة   442

بغداد الكرخ     225

مدينة الطب      148

النجف            110

السليمانية         109       

أربيل            264

دهوك             90               

كربلاء         335

كركوك        191  

ديالى          91

واسط         229

البصرة       320

ميسان        96 

بابل           163 

الديوانية      192   

ذي قار        270

الأنبار          85

المثنى          278

نينوى          150 

صلاح الدين    49  

 

 

- الوفيات   72   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        4 

مدينة الطب        1                   

السليمانية        6

   أربيل          8                  

كربلاء           9

كركوك         3

ديالى           2  

واسط           2 

البصرة        8    

بابل            4 

الديوانية        5

ذي قار         1 

الأنبار          1  

المثنى          4          

نينوى           6  

           صلاح الدين      2

                 

  

            

 

مجموع حالات الشفاء:  157215     ( نسبة الشفاء 72.9  %)                       

مجموع الإصابات :   215784                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     51901                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      595                                            

مجموع الوفيات:   6668

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 3837 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 3454 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 3837 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 3454 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).

واصل القراءة على الصباح
Sponsored Links