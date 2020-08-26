الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستلم ملف ترشيح قطر لاستضافة كأس آسيا 2027

2020/08/26 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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استلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء ملف ترشيح قطر من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والذي قام بتقديمه رسمياً سفير دولة قطر في ماليزيا فهد بن محمد كافود، خلال زيارته إلى مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

وكان منتخب قطر توج بلقب بطولة كأس آسيا عام 2019 في الإمارات، حيث تسعى دولة قطر لتكون أول دولة قي قارة آسيا تستضيف البطولة ثلاث مرات، بعدما كانت استضافت نسختي 1988 و2011.

يشار إلى أن أربع دول أخرى أعربت عن رغبتها في استضافة جوهرة بطولات قارة آسيا، وهي الهند وإيران والسعودية وأوزبكستان، حيث قامت جميعها بإعلان رغبتها في الاستضافة قبل الموعد النهائي بتاريخ 30 حزيران 2020.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق في وقت سابق على منح الدول المستضيفة لنهائيات كأس آسيا اعتباراً من نسخة 2027، المزيد من الوقت للاستعداد من أجل استضافة البطولة، وذلك ضمن التزام الاتحاد بتعزيز قيمة مسابقاته.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا في الإمارات نقلة نوعية بعد تحطيم الأرقام القياسية في التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحضور التلفزيوني، وذلك في أعقاب توسيع البطولة لتضم 24 منتخباً بدلاً من 16.

وتم اختيار الصين من أجل استضافة كأس آسيا 2023، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس خلال شهر حزيران 2019، حيث تسعى الصين للبناء على الإنجازات التي تحققت في نسخة عام 2019 ورفع مقدار التميز للنسخة التالية عام 2027.

وسوف يتم الإعلان عن الدولة المضيفة للنسخة التاسعة عشر من كأس آسيا خلال عام 2021.

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