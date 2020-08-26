الصحة: لدينا 51901 راقداً في المستشفيات بينهم 595 في العناية المركزة

2020/08/26 | 16:16 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 3837 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3454 حالة للشفاء الصحة: سجلنا 72 وفاة جديدة وأرتفع المجموع الى 6668 الصحة: بلغ عدد المتشافين 157215 فيما وصلت نسبة الشفاء الى 72.9% الصحة: اجرينا 1502546 فحصاً منذ انتشار الوباء ولدينا 215784 مصاباً في عموم محافظات البلاد الصحة: لدينا 51901 راقداً في المستشفيات بينهم 595 في العناية …

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