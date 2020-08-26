2020/08/26 | 16:19 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 26 أغسطس 2020 | 04:18 مساءً | عدد القراءات : 1

نزاع قانوني يكشف عن علاقة وثيقة بين الكيان الصهيوني وقطر

كشف موقع انتلجنس اون لاين الامريكي ان نزاعا قانونيا بين قطر والكيان الصهيوني بشأن عقد حول توفير خدمة الأمن لمونديال كرة القدم الذي يرتقب أن يقام في الإمارة الصغيرة سنة 2022 ، اعاد الى الواجهة العلاقات السرية الوثيقة بين قطر والكيان الصهيوني .

وذكر الموقع في تقرير أن ” النزاع القانوني تأجج بين شركة ” سيدما غروب ” للأمن الخاص في إسرائيل، من جهة، واثنين من المستشارين السابقين لدى الشركة؛ والخبيران هما الجنرال المتقاعد يواف مورديخاي، وضابط جهاز الموساد السابق، شاي بيتنر”.

وتابع أن ” الشركة الامنية الصهيونية تضم مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية أو ما يعرف اختصارا بـ(الشاباك) وجرى الإبقاء على هذه القضية بعيدا عن الأضواء حتى الآن، من أجل إفساح المجال أمام وساطة خاصة من أجل التسوية، والسبب هو أن الطرفين معا لا يريدان كشف علاقاتهما مع قطر في العلن”.

وواصل أن ” الدوحة لجأت الى الكيان الصهيوني من أجل تأمين الحماية والأمن السيبراني للخدمات التي ستقدمها منشآت كأس العالم في قطر، لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية أبدت تخوفا بشأن تقديم برامج حساسة إلى قطر، نظرا للعلاقة التي تقيمها الدوحة مع كل من حركة حماس وتركيا”.



بحسب التقرير .

واشار الى أنه ” وبسبب هذا القلق الذي عبرت عنه وزارة الدفاع تمت مراجعة العقد ولم يعد يشمل كل ما تم الاتفاق عليه، أي تم تحجيمه كثيرا، بخلاف ما كانت تطمح إليه الشركة الأمنية، وهنا بدأت الأزمة بين الشركة الأمنية الخاصة وبين الخبيرين”.

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