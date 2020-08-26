2020/08/26 | 16:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 26 آب 2020.

وذكر بيان للصحة، انه تم فحص ( 20359) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 383بغداد / الكرخ 210مدينة الطب 80النجف الأشرف 289السليمانية 69أربيل 280كربلاء 292كركوك 257ديالى 154واسط 208البصرة 262ميسان 167بابل 222الديوانية 115ذي قار 210الأنبار 63المثنى 94نينوى 50صلاح الدين 49

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3837 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 442بغداد الكرخ 225مدينة الطب 148النجف 110السليمانية 109أربيل 264دهوك 90كربلاء 335كركوك 191ديالى 91واسط 229البصرة 320ميسان 96بابل 163الديوانية 192ذي قار 270الأنبار 85المثنى 278نينوى 150صلاح الدين 49

– الوفيات 72 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 4مدينة الطب 1السليمانية 6أربيل 8كربلاء 9كركوك 3ديالى 2واسط 2البصرة 8بابل 4الديوانية 5ذي قار 1الأنبار 1المثنى 4نينوى 6صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 157215 ( نسبة الشفاء 72.9 %)مجموع الأصابات : 215784الحالات الكلية تحت العلاج : 51901الراقدون في العناية المركزة: 595مجموع الوفيات: 6668

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق: الاصابات والشفاء “يرتفعان بقوة” وفارق طفيف… الوفيات تتجاوز 70 حالة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا العراق: الاصابات والشفاء “يرتفعان بقوة” وفارق طفيف… الوفيات تتجاوز 70 حالة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).