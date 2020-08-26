اكثر من 230 الف درجة وظيفية تنتظر التخصيص في موازنة العام المقبل

2020/08/26 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود اكثر من 230 الف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح صحفي :" إن أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها، اذ أن الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".وأضاف:" أن ارتفاع أسعار النفط له أثر طفيف على الإيرادات المتحققة لدى الحكومة، وان الكميات التي تم تخفيضها من النفط، وصلت إلى ما يقارب مليون برميل شهريا"./انتهى7

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